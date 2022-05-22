С соответствующим заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским. Польский лидер прибыл в Киев с официальным визитом 22 мая и выступил с речью перед Верховной Радой Украины, сообщает 24 канал. Читайте также Зеленский жестко отреагировал на петицию и призывы разрешить мужчинам выезд из страны

Инициатива Анджея Дуды о новом соглашении о добрососедстве между Украиной и Польшей

Отвечая на вопросы журналистов о новом договоре о добрососедстве, президент Польши Анджей Дуда отметил, что символично было бы подписать такое соглашение до января 2023 года, когда будет отмечаться 160-летие начала Январского восстания.

"В январе 2023 года будет 160-я годовщина Январского восстания, в котором де-факто наши народы боролись против царя и хотели избавиться от неволи", — отметил Дуда.

Однако он добавил, что сейчас сложно прогнозировать, успеют ли обе стороны подготовить необходимые решения.

Мне сложно сейчас говорить, удастся ли до этого времени проработать новые решения, но я уверен в одном – мы сегодня находимся в совершенно иной ситуации, и эта ситуация создает новую перспективу,

– ответил на вопрос лидер Польши.

С ним согласился и Зеленский. Украинский лидер подчеркнул, что сначала над таким документом должны поработать специалисты, после чего президенты перейдут к политической части. Дуда предложил, чтобы вскоре обе страны приступили к подготовке создания соглашения. Таким образом Польша и Украина смогут ускорить реализацию открывающихся новых возможностей. "Было бы большой ошибкой, если бы мы не использовали этот шанс", – подчеркнул он.

Владимир Зеленский добавил, что не хочет рисковать отношениями с Польшей, и подчеркнул, что они – одни из наиболее приоритетных для Украины.

"Уверен, что и самые мощные за всю историю существования наших народов. И я очень хочу, чтобы у нас были договоры – не ради договоров, а конкретные, предметные, которые могут только улучшить нашу жизнь, укрепить отношения наших обществ", – подытожил он.

Встреча Зеленского и Дуды в Киеве: коротко

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой, прибывшим в нашу страну с официальным визитом 22 мая.

Главы государств пообщались в формате с глазу на глаз, после чего состоялись переговоры делегаций Украины и Польши, где, в частности, обсуждались вопросы укрепления украинской армии.

Кроме того, речь шла об актуальных вопросах экономических отношений Украины и Польши, продовольственном кризисе и последующих санкциях против России.

По словам Зеленского, Польша сегодня играет важную роль в продвижении Украины к членству в Европейском Союзе.

На брифинге Владимир Зеленский подчеркнул, что Польша является примером поддержки и демонстрирует историческую помощь Украине и Вооруженным Силам.

В конце встречи Президент Украины подарил Анджею Дуде и первой леди Польши Агате Корнгаузер-Дуде украинские вышитые сорочки, а также легендарную марку "Укрпочты" с русским кораблем.

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