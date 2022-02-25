Министр призвал женщин всей России хоронить своих родных, которых могут забрать в армию. Ведь нашей службе разведки уже известно, что враги начали накапливать срочников, которых бросают в бой без опыта.

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"Убивать из каждого окна"

По словам министра, даже контрактникам армии оккупанта не рассказывают, куда их отправляют. Поэтому Резников отметил, что сопротивление этим действиям нужно оказывать и внутри страны-агрессора.

За несколько дней интервенции в Украину будет уничтожено столько же российских военных, как за две чеченские войны. Тысячи. Тысячи. Их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов,

– сказал министр обороны.

Также он добавил, что сейчас украинцы борются за будущее, которого мы уже давно заслуживали. Поэтому мы обязательно победим.

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Читайте текст сообщения Министерства обороны Украины:

Украинцы сейчас борются за будущее, которого давно заслуживали. Как свое, так и всей Европы.

Мы обязательно победим!

Слава Украине! Слава Украинской Армии!

Теперь хочу обратиться к жителям Российской Федерации.

Особенно-к женам, матерям, подругам русских солдат и офицеров.

За несколько дней интервенции в Украину будет уничтожено столько же российских военных, как за две чеченские войны. Тысячи. Тысячи.

Правитель России стал убийцей. Убийцей не только украинцев, но и россиян.

Мы знаем, что сейчас в армию по всей России срочно забирают совсем мальчишек. Готовящихся перебросить призывников без минимальных боевых навыков. Что контрактникам не рассказывают, куда они направляются на самом деле. И что их ждет.

Прячьте своих близких, если они вам дороги. Не отправьте их на верную смерть! Их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов.