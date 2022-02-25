Міністр закликав жінок всієї Росії ховати своїх рідних, яких можуть забрати до армії. Адже нашій службі розвідки вже відомо, що вороги почали накопичувати строковиків, яких кидають у бій без досвіду.

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"Вбиватимуть із кожного вікна"

За словами міністра, навіть контрактникам армії окупанта не розповідають, куди їх відправляють. Тому Резніков наголосив на тому, що опір цим діям потрібно чинити й всередині країни-агресора.

За кілька днів інтервенції в Україну буде знищено стільки ж російських військових, як за дві чеченські війни. Тисячі. Тисячі. Їх вбиватимуть із кожного вікна в кожному з українських міст,

– сказав міністр оборони.

Також він додав, що зараз українці виборюють майбутнє, на яке ми вже давно заслуговували. Тому ми обов'язково переможемо.

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Читайте текст допису Міністерства оборони України:

Українці зараз виборюють майбутнє, якого давно заслуговували. Як своє, так і всієї Європи.

Ми обов'язково переможемо!

Слава Україні! Слава Українській Армії!

Тепер хочу звернутися до мешканців Російської Федерації.

Особливо – до дружин, матерів, подруг російських солдатів та офіцерів.

За кілька днів інтервенції в Україну буде знищено стільки ж російських військових, як за дві чеченські війни. Тисячі. Тисячі.

Правитель Росії став убивцею. Вбивцею не лише українців, а й росіян.

Ми знаємо, що зараз до армії по всій Росії терміново забирають зовсім хлопчаків. Що готуються перекинути призовників без мінімальних бойових навичок. Що контрактникам не розповідають, куди вони прямують насправді. І що їх чекає.

Ховайте своїх близьких, якщо вони вам дорогі. Не відправте їх на вірну смерть! Їх вбиватимуть із кожного вікна в кожному з українських міст.