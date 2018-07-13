Будет ли в Украине коллапс с питьевой водой: объяснение от Гройсмана

В Кабинете Министров разработали план по обеспечению Украины жидким хлором для обеззараживания питьевой воды.

Об этом рассказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Liga.

Проблемы с обеззараживанием питьевой воды возникли из-за остановки "Днепроазота".

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По словам Гройсмана, вопрос загрязненных рек является проблемой "очень большого значения".

Вопрос рек, качества воды в Украине и в целом экологии – имеет чрезвычайно большое значение. Никто этим раньше не занимался. Для этого необходима серьезная программа и большие средства. Я думаю это десятки миллиардов или даже сотни,

– добавил премьер-министр.

Он отметил, что сейчас правительство ищет возможность решения этих проблем, в частности, и за счет международного финансирования, поскольку сейчас Украине это не по карману.