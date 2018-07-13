Чи буде в Україні колапс з питною водою: пояснення від Гройсмана

У Кабінеті міністрів розробили план по забезпеченню України рідким хлором для знезараження питної води.

Про це розповів прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє Liga.

Проблеми зі знезараженням питної води виникли через зупинку "Дніпроазоту".

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За словами Гройсмана, питання забруднених річок є проблемою "надзвичайно великого значення".

Питання річок, якості води в Україні і в цілому екології – надзвичайно великого значення. Ніхто цим раніше не займався. Для цього необхідна серйозна програма і великі кошти. Я думаю це десятки мільярдів або навіть сотні,

– додав прем'єр-міністр.

Він зазначив, що наразі уряд шукає можливість вирішення цих проблем, зокрема, і за рахунок міжнародного фінансування, оскільки зараз Україні це не по кишені.