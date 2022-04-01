За передачу ВСУ российского самолета, например, можно получить 1 миллион долларов. Ведущие Екатерина Соляр и Артем Овдиенко в эфире 24 канала объяснили, почему такая возможность – шанс для оккупантов.

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"Сэкономите нам пулю – сохраните себе жизнь"

Артем Овдиенко призвал российских военных сдаваться Вооруженным силам Украины: "Сдавайтесь, сэкономите нам пулю – сохраните себе жизнь. Делайте так, как мы советуем – будете живы, богаты и, возможно, даже немного счастливы".

Сейчас, вероятно, семьи путинских воинов надеются, что получат компенсацию из-за гибели своего родственника "на спецоперации" в Украине. Однако Артем Овдиенко подчеркнул, что тело убитого оккупанта никто в Россию не вывезет, соответственно, денег не будет.

Если будете сдаваться с оружием, пригоните нам свою бронетехнику – сами останетесь в живых, еще и подзаработаете,

– сказал ведущий.

Екатерина Соляр отметила, что выплаты за бронетехнику россиян – только после победы Украины.

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