Соответствующий законопроект уже был одобрен в Раде. Он предполагает разный уровень вознаграждения, в зависимости от техники. Самые дорогие – боевые самолеты и корабли 1 или второго ранга. За них Украина готова платить по 1 миллиону долларов.
К теме Рада приняла ряд законов о ведении войны с Россией
Размер вознаграждения
- Боевой самолет (истребительная и штурмовая авиация) – 1 миллион долларов;
- Боевой вертолет – 500 тысяч долларов;
- Реактивная система залпового огня – от 25 до 35 тысяч долларов;
- Танк, наземная артиллерия (самоходная) – 100 тысяч долларов;
- Боевая машина пехоты (десант), бронетранспортер, бронированная разведывательно-дозорная машина – 50 тысяч долларов;
- Военный автомобиль (грузовой, специализированный), военный тягач, военная инженерная машина: разведки, разминирования, минного заграждения, мостоукладывание, для прокладки путей, для осуществления землеройных работ, для преодоления водных преград – 10 тысяч долларов;
- Корабль 1 или 2 ранга – 1 миллион долларов;
- Корабль 3 или 4 ранга – 500 тысяч долларов;
- Судно военного (вспомогательного) обеспечения – 200 тысяч долларов;
- Судно малогабаритного боевого (разведывательного) назначения – 50 тысяч долларов.
Напомним, что Рада 1 апреля приняла ряд законов о ведении войны с Россией. Кроме вознаграждения за технику, Рада одобрила еще 20 законопроектов. Среди них закон о бесплатной медицинской реабилитации и медицинской помощи для военнослужащих, участвовавших в боевых действиях.
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