Відповідний законопроєкт вже схвалили у Раді. Він передбачає різний рівень винагороди, в залежності від техніки. Найдорожчими є бойові літаки та кораблі 1 або 2 рангу. За них Україна готова платити по 1 мільйону доларів.

До теми Рада ухвалила низку законів щодо ведення війни з Росією

Розмір винагороди

Бойовий літак (винищувальна та штурмова авіація) – 1 мільйон доларів;

Бойовий вертоліт – 500 тисяч доларів;

Реактивна система залпового вогню – від 25 до 35 тисяч доларів;

Танк, наземна артилерія (самохідна) – 100 тисяч доларів;

Бойова машина піхоти (десант), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина – 50 тисяч доларів;

Військовий автомобіль (вантажний, спеціалізований), військовий тягач, військова інженерна машина: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод – 10 тисяч доларів;

Корабель 1 або 2 рангу – 1 мільйон доларів;

Корабель 3 або 4 рангу – 500 тисяч доларів;

Судно військового (допоміжного) забезпечення – 200 тисяч доларів;

Судно малогабаритного бойового (розвідувального) призначення – 50 тисяч доларів.

Нагадаємо, що Рада 1 квітня ухвалила низку законів щодо ведення війни з Росією. Окрім винагороди за техніку, Рада схвалила ще 20 законопроєктів. Серед них закон про безкоштовну медичну реабілітацію та медичну допомогу для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях.

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