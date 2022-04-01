Засідання парламенту традиційно відкрили гімном та виступом іноземних гостей. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, слово взяла президентка Європейського Парламенту Роберта Мецола.

Важливо Рада визнала Росію державою-терористом та заборонила її військову символіку

Які законопроєкти ухвалила Верховна Рада 1 квітня

№ 7210 про забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб, які постраждали від війни (нардепи проголосували в цілому, за – 318 голосів);

№ 7209 про додаткові підстави звільнення від мобілізації для вагітних жінок-військовослужбовців або у відпустці для догляду за дитиною. Також одного з подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають дитину (в цілому, за – 317 голосів);

№ 7180 про вдосконалення засад організації та ведення руху опору (в цілому, за – 323 голосів);

№ 7217 про закріплення правила, що вступ до тероборони може бути тільки за місцем реєстрації або (під час війни) в районах, де безпосередньо ведуться боєві дії (в цілому, за – 319 голосів);

№ 7226 про безкоштовну медичну реабілітацію та медичну допомогу для військовослужбовців, які брали участь у бойових діях (в цілому, за – 323 голосів);

№ 7229 про встановлення грошової винагороди за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора . Літак та корабель коштуватиме 1 мільйон доларів, танк 100 тисяч доларів, бронетранспортер 50 тисяч доларів (в цілому, за – 320 голосів);

. Літак та корабель коштуватиме 1 мільйон доларів, танк 100 тисяч доларів, бронетранспортер 50 тисяч доларів (в цілому, за – 320 голосів); № 7058 про порядок укомплектування спеціалізованих прокуратур військовослужбовцями, їхнє відрядження до органів прокуратури (в цілому, за – 292 голосів);

№ 7236 про удосконалення закону про ТікТокерів. Уточняються терміни щодо джерел інформації від органів країн-партнерів, а також до правомірних суб'єктів поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ (в цілому, за – 320 голосів).

Зауважимо, що 1 квітня до Верховної Ради внесли законопроєкт про зміну слів у державному гімні України. Основна мета цього закону – актуалізувати гімн відповідно до сучасних реалій. Музику пропонують не змінювати, а лише слова.

Як це було – люди виконують гімн України у бомбосховищі: дивіться відео