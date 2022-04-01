Заседания парламента традиционно открыли гимном и выступлением иностранных гостей. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, слово взяла президент Европейского Парламента Роберта Мецола.

Важно Рада признала Россию государством-террористом и запретила ее военную символику

Какие законопроекты приняла Верховная Рада 1 апреля

№ 7210 об обеспечении вспомогательными средствами реабилитации лиц, пострадавших от войны (нардепы проголосовали в целом, за – 318 голосов);

№ 7209 о дополнительных основаниях освобождения от мобилизации для беременных женщин-военнослужащих или в отпуске по уходу за ребенком. Также одного из супругов, если оба проходят военную службу и имеют ребенка (в целом, за – 317 голосов);

№ 7180 об усовершенствовании принципов организации и ведения движения сопротивления (в целом, за – 323 голосов);

№ 7217 о закреплении правила, что вступление в терроборону может быть только по месту регистрации или (во время войны) в районах, где непосредственно ведутся боевые действия (в целом, за – 319 голосов);

№ 7226 о бесплатной медицинской реабилитации и медицинской помощи для военнослужащих, участвовавших в боевых действиях (в целом, за – 323 голоса);

№7229 об установлении денежного вознаграждения за добровольно переданную ВСУ пригодную для применения боевую технику государства-агрессора. Самолет и корабль будет стоить 1 миллион долларов, танк 100 тысяч долларов, бронетранспортер 50 тысяч долларов (в целом, за – 320 голосов);

Самолет и корабль будет стоить 1 миллион долларов, танк 100 тысяч долларов, бронетранспортер 50 тысяч долларов (в целом, за – 320 голосов); № 7058 о порядке укомплектования специализированных прокуратур военнослужащими, их командировке в органы прокуратуры (в целом, за – 292 голосов);

№ 7236 об усовершенствовании закона о ТикТокерах. Уточняются сроки по источникам информации от органов стран-партнеров, а также к правомерным субъектам распространения информации о перемещении, движении или расположении ВСУ (в целом, за – 320 голосов).

Заметим, что 1 апреля в Верховную Раду внесли законопроект об изменении слов в государственном гимне Украины. Основная цель этого закона – актуализировать гимн в соответствии с современными реалиями. Музыку предлагают не изменять, а только слова.

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