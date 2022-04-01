Відомо, що відповідний закон підтримали 318 народних депутатів. Розповідаємо, про що йдеться у пояснювальній записці до документа.

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Хто може розраховувати на допомогу від держави

Як пояснила народна депутатка від фракції "Слуга Народу", голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, на допомогу від держави можуть розраховувати люди, які під час війни отримали:

поранення,

контузію,

каліцтво,

захворювання.

Реабілітація проводитиметься за умови, що відповідні особи не вчинили кримінальних правопорушень.

Третьякова додає, що допоміжні засоби реабілітації надаватимуть на підставі висновків лікарських консультативних комісій чи рішень військових лікарських комісій незалежно від встановлення інвалідності.

Окрім цього, протягом дії воєнного стану допомогу можна отримувати за Законом "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я", або за Законом "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні".

Зауважте, держава також готується забезпечувати українців компенсацією за пошкоджене чи знищене житло під час війни. Мовиться про надання житлової площі з обмеженням до 150 квадратних метрів.

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