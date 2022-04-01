Известно, что соответствующий закон был поддержан 318 народными депутатами. Рассказываем, что говорится в пояснительной записке к документу.

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Кто может рассчитывать на помощь от государства

Как обьяснила народная депутат от фракции "Слуга Народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, на помощь от государства могут рассчитывать люди, которые во время войны получили:

ранение,

контузию,

увечье,

заболевание.

Реабилитация будет проводиться при условии, что соответствующие лица не совершили уголовные правонарушения.

Третьякова добавляет, что вспомогательные средства реабилитации будут предоставляться на основании врачебных консультативных комиссий или решений военных врачебных комиссий независимо от установления инвалидности.

Кроме того, в течение действия военного положения помощь можно получать по Закону "О реабилитации в сфере здравоохранения", или по Закону "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине".

Обратите внимание, что государство также готовится обеспечивать украинцев компенсацией за поврежденное или уничтоженное жилье во время войны. Речь идет о предоставлении жилой площади с ограничением до 150 квадратных метров.

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