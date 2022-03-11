Херсон не желает, чтобы Россия его "освобождала". Несмотря на сложную ситуацию, люди не боятся сопротивляться, выходить на улицы и прогонять врага, сообщает 24 канал.

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Украинцы в Херсоне пришли с флагами к оккупантам

Видео с очередной акции в сети обнародовал Александр Могильников. На нем заметно, что люди вышли к оккупантам с украинскими флагами, они призвали, чтобы те уходили с их земли. "Будьте вы прокляты, с*ки", – кричали люди захватчикам.

Жители города также пели украинский гимн, став прямо перед россиянами, которые держали в руках оружие.

Херсон протестует против оккупации: смотрите видео

Критическая ситуация в городе

По информации корреспондентки из Херсона, город находится в оккупации с 1 марта. У многих людей негде взять деньги и продукты. С отчаяния они берут вражескую гуманитарную помощь.

Власти области о жителях Херсона забыли. Глава областной военной администрации бежал на Западную Украину. Мэр один не может справиться с ситуацией.