Херсон не бажає, аби Росія його "визволяла". Попри складну ситуацію, люди не бояться чинити опір, виходити на вулиці та проганяти ворога, повідомляє 24 канал.

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Українці в Херсоні прийшли з прапорами до окупантів

Відео з чергової акції у мережі оприлюднив Олександр Могильников. На ньому помітно, що люди вийшли до окупантів з українськими прапорами, вони закликали, аби ті йшли з їхньої землі. "Будьте ви прокляті, с*ки", – кричали люди загарбникам.

Жителі міста також співали український гімн, ставши прямо перед росіянами, які тримали в руках зброю.

Херсон протестує проти окупації: дивіться відео

Критична ситуація в місті

За інформацією кореспондентки з Херсона, місто перебуває в окупації з 1 березня. У багатьох людей немає, де взяти гроші та харчі. З відчаю вони беруть ворожу гуманітарну допомогу.

Влада області про жителів Херсона забула. Голова обласної військової адміністрації втік на Західну Україну. Мер один не може впоратися зі ситуацією.