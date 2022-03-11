Ворог на території Херсонської області робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим. Росіяни створюють систему комендатур для підтримання "порядку" у тимчасово окупованих населених пунктах.

Зверніть увагу У Херсоні, який протистоїть окупантам, повідомили про вибухи

Опір українців – незламний

На тимчасово захоплених українських населених пунктах починає посилено працювати агресивна пропаганда "руского міра". Окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням.

Наразі Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію росіян на всіх напрямках.

Зауважте, що попри перебування в населених пунктах Херсонщини російських окупантів – місцеві з ними не співпрацюють. Українці без зброї протистоять фашистам Путіна – виходять на мітинги та активно виганяють росіян.

До речі – Як херсонці виганяли окупантів зі свого міста: дивіться відео

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