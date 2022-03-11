На жаль, 11 березня 2022 року з'явилася інформація про вибухи у Херсоні.

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Ситуація у Херсоні та Луцьку

Наразі деталей про цей інцидент у Херсоні немає. Нагадаємо, що місто тимчасово знаходиться під контролем окупантів.

Проте, жителі Херсона не здаються та активно протистоять російським загарбникам. Містяни перемагають ворога на двох фронтах – інформаційному та кіберфронті.

Крім Херсона повідомили про те, що у Луцьку теж було чути вибухи. Відповідну інформацію опублікувало Суспільне Волинь.

Як Херсон чинить опір російським окупантам: дивитися відео

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