К сожалению, 11 марта 2022 года появилась информация о взрывах в Херсоне.

Актуально Сенат Конгресса США одобрил 13,6 миллиарда долларов помощи Украине

Ситуация в Херсоне и Луцке

Пока деталей об этом инциденте в Херсоне нет. Напомним, что город временно находится под контролем оккупантов.

Однако, жители Херсона не сдаются и активно противостоят российским захватчикам. Горожане побеждают врага на двух фронтах – информационном и киберфронте.

Кроме Херсона сообщили о том, что в Луцке тоже были слышны взрывы. Соответствующую информацию опубликовало Суспільне Волинь.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Как Херсон сопротивляется российским оккупантам: смотреть видео