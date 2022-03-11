Ранее данное решение поддержала Палата представителей США.

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Помощь решили выделить, чтобы:

поддержать Вооруженные Силы Украины,

оказать гуманитарную помощь украинцам, в частности, беженцам.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала, что выделение более 13 миллиардов долларов станет частью более масштабной помощи Украине со стороны США и их союзников.

Всем нам придется сделать больше, чтобы помочь Украине в ближайшие недели или месяцы, и в долгосрочной перспективе помочь ей восстановиться,

– сказала Пелоси.

Срочная помощь Украины является частью общего пакета финансирования правительственных программ на 1,5 триллиона долларов, за которую проголосовала Палата представителей.

США не будут воевать на территории Украины

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не собираются присылать своих бойцов в Украину даже в случае, если российские оккупанты применят химическое оружие против нашего народа. Представительница Белого дома сказала, что вовлечение американской армии в российско-украинскую войну грозит серьезной эскалацией на уровне всего Североатлантического альянса и, соответственно, всего мира.

Она отметила, что Штаты не планируют напрямую привлекать своих военных к войне против России. И, по ее словам, даже применение Россией химического оружия в Украине не является "красной линией" для США. Псаки отметила, что Штаты и без того непосредственно вовлечены в войне:

они оказывают вооруженную поддержку, которая стоит несколько миллиардов долларов,

а также гуманитарную помощь Украине.

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