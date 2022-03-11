Лидер Литвы Гитанас Науседа добавил, что жаркие дискуссии продолжались 5 часов.

Интересно Боррель заявил, что Путин потерпел неудачу в своей уверенности в завоевании Украины

В ЕС дали согласие на евроинтеграцию Украины

После обсуждения лидеры ЕС согласились на евроинтеграцию Украины. По словам политика, процесс начался, так что теперь "мы и украинцы должны сделать это быстро".

Героическая украинская нация заслуживает знать, что ее рады в ЕС,

– подчеркнул Гитанас Науседа.

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