Раніше це рішення підтримала Палата представників США.

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Допомогу вирішили виділити, щоб:

підтримати Збройні Сили України,

надати гуманітарну допомогу українцям, зокрема біженцям.

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі сказала, що виділення понад 13 мільярдів доларів стане частиною набагато масштабнішої допомоги Україні з боку США та їхніх союзників.

Всім нам доведеться зробити більше, щоб допомогти Україні у найближчі тижні або місяці, і в довгостроковій перспективі допомогти їй відновитися,

– сказала Пелосі.

Термінова допомога України є частиною загального пакета фінансування урядових програм на 1,5 трильйона доларів, за яку проголосувала Палата представників.

США не воюватимуть на території України

Раніше речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США не збираються надсилати своїх бійців до України навіть у разі, якщо російські окупанти застосують хімічну зброю проти нашого народу. Речниця Білого дому сказала, що залучення американської армії в російсько-української війни загрожує серйозною ескалацією на рівні всього Північноатлантичного альянсу та, відповідно, всього світу.

Вона зауважила, що Штати не планують безпосередньо залучати своїх військових до війни проти Росії. І, за її словами, навіть застосування Росією хімічної зброї в Україні не є "червоною лінією" для США. Псакі зазначила, що Штати і так безпосередньо залучені у війні:

вони надають збройну підтримку, що вартує кілька мільярдів доларів,

а також гуманітарну допомогу Україні.

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