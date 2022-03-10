Війна триває на усіх фронтах. Як протистоять окупації мешканці Херсона, розповів журналіст Костянтин Риженко на своїй сторінці у телеграмі, де опублікував також надихаюче відео.

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Війна цивільних проти окупантів у Херсоні

Костянтин Риженко зазначає, що хоча Херсону поки що не пощастило на воєнному фронті, містянам вдається перемагати на двох інших – інформаційному та кіберфронті.

З місця подій журналіст розповідає, що окупанти не бомбардують херсонців і поводяться з ними "агресивно-ввічливо", оскільки намагаються їх змусити полюбити "русскій мір". Ведеться активний ідеологічний і духовний бій.

Орки досі прагнуть створити так звану "ХНР" шляхом "народних референдумів", однак херсонці продовжують використовувати свою громадянську зброю – протести.

Риженко підкреслює, що ворог у Херсоні намагається вести гібридну війну – прикидається другом, буцімто хоче допомогти, змушує вагатись у власних знаннях про навколишній світ. Окупанти розчинились у місті, і мов черв'яки намагаються зламати спротив зсередини.

Тому журналіст закликає херсонців частіше спілкуватись, бачитись одне з одним, і розуміти, що разом всі вони – сила!

До речі – Як херсонці виганяли окупантів зі свого міста: дивіться відео

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