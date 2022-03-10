Война идет на всех фронтах. Как противостоят оккупации жители Херсона, рассказал журналист Константин Рыженко на своей странице в телеграме, где опубликовал вдохновляющее видео.

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Война гражданских против оккупантов в Херсоне

Константин Рыженко отмечает, что хотя Херсону пока не повезло на военном фронте, горожанам удается побеждать на двух других – информационном и киберфронте.

С места событий журналист рассказывает, что оккупанты не бомбят херсонцев и обращаются с ними "агрессивно-вежливо", поскольку пытаются их заставить полюбить "русский мир". Ведется активное идеологическое и духовное сражение.

Орки до сих пор стремятся создать так называемое "ХНР" путем "народных референдумов", однако херсонцы продолжают использовать свое гражданское оружие – протесты.

Рыженко подчеркивает, что враг в Херсоне пытается вести гибридную войну – притворяется другом, что хочет помочь, заставляет колебаться в собственных знаниях об окружающем мире. Оккупанты растворились в городе, и словно черви пытаются сломить сопротивление изнутри.

Поэтому журналист призывает херсонцев чаще общаться, видеться друг с другом и понимать, что вместе все они – сила!

Кстати – Как херсонцы выгоняли оккупантов из своего города: смотрите видео

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