Следовательно, она заменила Жан-Ива Ле Дриана. На назначение нового французского министерша отреагировал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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"Высокопрофессиональная и принципиальная"
Он поздравил Колонну с новой должностью и отметил тяжелый период для Украины и Европы.
Буду рад работать вместе в эти сложные времена для Украины и Европы.
– написал в соцсетях Кулеба.
Украинский министр отметил, что много слышал о новой главе МИД Франции как о высокопрофессиональной и принципиальной дипломатке.
Что известно о Катрин Колонне
С сентября 2019 года Колонна занимала должность французского посла в Великобритании. Дипломатическую карьеру начала в 1983 году, работала в посольстве Франции в США.
Известно, что новая глава МИДа официально представляла Елисейский дворец при Жаке Шираке. Была министершей-делегаткой по делам Европы в правительстве Доминика де Вильпена.
"Ле Дриан – символ профессионализма и лидерства"
Кулеба отдал честь Жан-Иву Ле Дриану , возглавлявшему дипломатию Франции последние 5 лет.
Я чту своему другу Ле Дриану, имя которого стало синонимом профессионализма и лидерства французской дипломатии,
– подчеркнул министр.
Он отметил, что рад вместе с ним работать над укреплением украинско-французских двусторонних связей. "Надеемся на сохранение наших тесных отношений", – добавил Кулеба.
Напомним, что уже в середине июня 2022 года во Франции пройдут парламентские выборы.
Во Франции – новая глава правительства
- Президент Франции Эммануэль Макрон назначил 16 мая новым главой правительства Элизабет Борн . Она стала второй женщиной, которая будет занимать соответствующую должность.
- Следовательно, премьер-министр заменила в должности Жана Кастекса. Он возглавлял должность с 2020 года.
- Ранее Борн возглавляла министерства социальных дел, транспорта и экологии.