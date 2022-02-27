Ложь проявляется, с одной стороны, в том, что Шойгу с его столь же талантливыми военными попросту дезинформировал Путина о простоте операции (хотя невозможность захвата и контроля такой страны как Украина, были, на мой взгляд, очевидны).

Читайте Российские войска несут неожиданно большие потери

К чему готовили Путина

Другие царедворцы объяснили Путину, что народец в братской республике только и мечтает быть освобожденным от бандеровцев и нацистов – в результате оказалось, что невыполнимую задачу "продали" как вполне решаемую.

С другой стороны, ложь пошла не только вверх, но и вниз, когда, похоже, солдатам вообще не объяснили, с чем им придется столкнуться и какой сложности задачи решать. В результате стратегический провал операции был предопределен.

Воровство стало другим элементом "успеха". На протяжении многих лет мы слышали, как перевооружается российская армия и какие страшные о...лиарды долларов направляются на модернизацию царского войска.

Однако стоит просто сравнить фотографии колонны польских автомобилей, которые везут в Киев системы ПВО, с российскими БТР и грузовиками, или посмотреть на внутреннее "убранство" брошенной военной техники, чтобы понять, что никакие деньги непосредственно до войск, судя по всему, не доходили (или доходили в небольшой степени).

Отчеты, естественно, были прекрасными, но это дела не меняет – по мере прибытия новых поставок вооружения с Запада положение станет намного плачевнее.

Важно Уже совершенно очевидно, что Путин не сможет победить вооруженный народ Украины

Я сейчас даже не касаюсь высочайшего боевого духа украинских защитников – о нем кремлевские жители могли судить только по собственным стереотипам поведения – но даже не принимая его в расчет, можно говорить о том, что вторжение было обречено.

Остается только жалеть, что эта авантюра уже обошлась в тысячи жертв и ужасаться тому, какой оборот дело может принять в ближайшее время…

ВСУ взорвали эшелон с горючим для вражеской армии: смотрите видео

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.