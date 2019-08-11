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      Будущее – за фрилансом: почему украинцы все чаще выбирают работу на дому

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      Современные технологии позволяют украинцам зарабатывать деньги, не выходя из дома. Все что нужно для такой работы – компьютер и интернет. Заработки у самозанятых работников часто даже лучше, чем у тех, кто ежедневно ходит в офис. Кроме того, как говорят психологи, такие люди более спокойные и счастливые.

      В домашней атмосфере проходит обычный рабочий день 20-летнего Андрея Данильченко. Когда его начать и завершить парень определяет сам.

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      Он фрилансер во втором поколении. Занимается видеомонтажом, создает анимационные мультики, а его работодатели – граждане разных стран мира.

      Находишь себе клиента или он тебя находит. Он тебя зовет на собеседование и ты с ним переписываешься онлайн. Иногда они хотят с тобой поговорить по Skype и вы договариваетесь о работе,
      – пояснил фрилансер Андрей.

      Он начинает работать в обед, а оплату получает почасово. Андрея такая работа вполне устраивает. Однако он подчеркнул, что такая работа не совсем стабильна. Иногда бывает много заказов, а иногда их нет вообще.


      Как говорят психологи, такие люди более спокойные и счастливые

      Если для Андрея удаленная работа – это первый опыт заработка, то киевлянину Николаю Дидуху есть с чем сравнивать. Он был наемным работником, но сейчас работает на себя. Доктор психологических наук консультирует в онлайн режиме.

      У меня клиенты есть и в США, и в Европе, и в Средней Азии. Я сам определяю свой график, своих клиентов, когда работать, а когда отдыхать. Люди, которые работают как фрилансеры, меньше способны быть под давлением,
      – отметил доктор психологических наук Николай Дидух.

      Программисты, юристы, копирайтеры, дизайнеры – это далеко не весь перечень специалистов, которые работают за пределами офисов. Часто в специально созданном рабочем пространстве – "Коворкинг".


      Часто фрилансеры работают в специально созданном рабочем пространстве – "Коворкинг"

      Поиском таких кадров часто занимается Виталий Лысый. Он "хед хантер" охотник за головами.

      Человек, который работает в штате, это дополнительные затраты на рабочее место, налоги, дополнительные расходы на аренду рабочего места,
      отметил фрилансер Виталий Лысый.

      Поэтому, компаниям выгодно пользоваться услугами фрилансеров. Крупные корпорации уже давно отпускают своих специалистов поработать дома хотя бы раз в месяц. Ему самому, признался Виталий, удаленная работа ежедневно экономит кучу времени и нервов.

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      Отдаленные работники, работающие дома, часто оформлены как ФОПы, поэтому платят налоги и не теряют рабочего стажа. Правда, работа эта не для всех, поскольку требует особых навыков и дисциплинированности.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Деньги Работа Налоги исследования
      Источник: 24 канал
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