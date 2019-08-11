Будущее – за фрилансом: почему украинцы все чаще выбирают работу на дому

Современные технологии позволяют украинцам зарабатывать деньги, не выходя из дома. Все что нужно для такой работы – компьютер и интернет. Заработки у самозанятых работников часто даже лучше, чем у тех, кто ежедневно ходит в офис. Кроме того, как говорят психологи, такие люди более спокойные и счастливые.

В домашней атмосфере проходит обычный рабочий день 20-летнего Андрея Данильченко. Когда его начать и завершить парень определяет сам.

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Он фрилансер во втором поколении. Занимается видеомонтажом, создает анимационные мультики, а его работодатели – граждане разных стран мира.

Находишь себе клиента или он тебя находит. Он тебя зовет на собеседование и ты с ним переписываешься онлайн. Иногда они хотят с тобой поговорить по Skype и вы договариваетесь о работе,

– пояснил фрилансер Андрей.

Он начинает работать в обед, а оплату получает почасово. Андрея такая работа вполне устраивает. Однако он подчеркнул, что такая работа не совсем стабильна. Иногда бывает много заказов, а иногда их нет вообще.



Как говорят психологи, такие люди более спокойные и счастливые

Если для Андрея удаленная работа – это первый опыт заработка, то киевлянину Николаю Дидуху есть с чем сравнивать. Он был наемным работником, но сейчас работает на себя. Доктор психологических наук консультирует в онлайн режиме.

У меня клиенты есть и в США, и в Европе, и в Средней Азии. Я сам определяю свой график, своих клиентов, когда работать, а когда отдыхать. Люди, которые работают как фрилансеры, меньше способны быть под давлением,

– отметил доктор психологических наук Николай Дидух.

Программисты, юристы, копирайтеры, дизайнеры – это далеко не весь перечень специалистов, которые работают за пределами офисов. Часто в специально созданном рабочем пространстве – "Коворкинг".



Часто фрилансеры работают в специально созданном рабочем пространстве – "Коворкинг"

Поиском таких кадров часто занимается Виталий Лысый. Он "хед хантер" – охотник за головами.

Человек, который работает в штате, – это дополнительные затраты на рабочее место, налоги, дополнительные расходы на аренду рабочего места,

– отметил фрилансер Виталий Лысый.

Поэтому, компаниям выгодно пользоваться услугами фрилансеров. Крупные корпорации уже давно отпускают своих специалистов поработать дома хотя бы раз в месяц. Ему самому, признался Виталий, удаленная работа ежедневно экономит кучу времени и нервов.

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Отдаленные работники, работающие дома, часто оформлены как ФОПы, поэтому платят налоги и не теряют рабочего стажа. Правда, работа эта не для всех, поскольку требует особых навыков и дисциплинированности.