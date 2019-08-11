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      Майбутнє – за фрілансами: чому українці все частіше обирають роботу вдома

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      Сучасні технології дозволяють українцям заробляти гроші, не виходячи з дому. Усе що потрібно для такої роботи – комп'ютер та інтернет. Заробітки у самозайнятих працівників часто навіть кращі, ніж у тих, хто щодня ходить до офісу. Крім того, як кажуть психологи, такі люди спокійніші та щасливіші.

      У домашній атмосфері минає звичний робочий день 20-річного Андрія Данильченка. Коли його розпочати й завершити хлопець визначає сам.

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      Він фрілансер у другому поколінні. Займається відеомонтажем, створює анімаційні мультики, а його роботодавці – громадяни різних країн світу.

      Знаходиш собі клієнта чи він тебе знаходить. Він тебе кличе на співбесіду і ти з ним переписуєшся онлайн. Іноді вони хочуть з тобою поговорити по Skype і ви домовляєтесь про роботу,
      – пояснив фрілансер Андрій.

      Він починає працювати в обід, а оплату отримує погодинно. Андрія така робота цілком влаштовує. Однак він підкреслив, що така робота не зовсім стабільна. Інколи буває багато замовлень, а інколи їх немає взагалі.


      Як кажуть психологи, такі люди спокійніші й щасливіші

      Якщо для Андрія віддалена робота – це перший досвід заробітку, то киянину Миколі Дідуху є з чим порівнювати. Він був найманим працівником, але нині працює на себе. Доктор психологічних наук консультує в онлайн режимі.

      У мене клієнти є і в США, і в Європі, і в Середній Азії. Я сам визначаю свій графік, своїх клієнтів, коли працювати, а коли відпочивати. Люди, які працюють як фрілансери, менше здатні бути під тиском,
      – зазначив доктор психологічних наук Микола Дідух.

      Програмісти, юристи, копірайтери, дизайнери – це далеко не весь перелік фахівців, які працюють за межами офісів. Часто у спеціально створеному робочому просторі – "коворкінгах".


      Часто фрілансери працюють у спеціально створеному робочому просторі – "коворкінгах"

      Пошуком таких кадрів часто займається Віталій Лисий. Він "хед хантер" – мисливець за головами.

      Людина, яка працює в штаті, – це додаткові витрати на робоче місце, податки, додаткові витрати на оренду робочого місця,
      – наголосив фрілансер Віталій Лисий.

      Тож, компаніям вигідно користуватися послугами фрілансерів. А великі корпорації вже давно відпускають своїх спеціалістів попрацювати вдома хоча б раз на місяць. Йому самому, зізнався Віталій, віддалена робота щодня заощаджує купу часу та нервів.

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      Віддалені працівники, які працюють вдома, часто оформлені як ФОПи, тож сплачують податки й не втрачають робочого стажу. Щоправда, робота ця не для всіх, бо потребує особливих навичок і дисциплінованості. 

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Гроші дослідження Податки Робота
      Джерело: 24 канал
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