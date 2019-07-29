Скільки українців перебуває на заробітках: офіційні цифри

Кількість українців, які перебувають на постійному працевлаштуванні за кордоном складає 3,2 мільйона осіб. Це 18% всього економічно-активного населення країни, або п'ята частина українців, які є працездатного віку.

Про це повідомило Міністерство фінансів України у Макроекономічному огляді за липень 2019 року.

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У Міністерстві зазначили, що відтік робочої сили за кордон сприяв зменшенню безробіття в Україні. У червні 2019 року кількість безробітних скоротилась на 5,5%. А кількість людей, які претендують на одну вакансію, скоротилась до трьох осіб, що є найнижчим показником за останні роки.



Макроекономічний огляд / скріншот з презентації

Крім того, у Мінфіні стверджували, що високі темпи трудової міграції призвели до зростання рівні зарплат в Україні. Так, у травні 2019 року темп зростання зарплати зріс до 7% (проти травня 2018 року) через те, що українські роботодавці вимушені конкурувати з європейськими за робочу силу.