Українці отримують роботу за кордоном, погоджуючись на гірші умови, ніж для місцевих, – Лібанова

Недавній випадок, коли нелегально працюючого українця власниця виробництва в Польщі вивезла вмирати, став показовим у ставленні до працівників нелегалів.

За словами директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елли Лібанової, українці погоджуються на гірші умови і оплату праці за кордоном, ніж місцеві, що призводить до невдоволення локального населення, повідомляє "5 канал".

Вони бачать – приїхали мігранти, а ми не можемо знайти собі роботу, а вони знаходять. Мігранти знаходять, тому що погоджуються на нижчу зарплату, на гірші умови праці і безумовно це впливає на конкурентоспроможність робочої сили,

– заявила Лібанова.

При цьому, за словами президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, найвищий попит на робочу силу нині спостерігається в Чехії, де зареєстрована рекордно – близько 80% – нелегально працюючих українців.

"Дуже високий попит на робочі руки в Чехії, тому роботодавці йдуть на те, щоб працевлаштовувати українців навіть нелегально. Рівень заробітних плат в Чехії десь відсотків на 15-20 вище, ніж в Польщі, а українці хочуть заробляти якомога більше грошей за обмежений період часу, коли вони знаходяться за кордоном. І як то кажуть, попит знаходить пропозицію", – заявив Воскобойник.

При цьому, як вказує телеканал, недавній випадок, коли нелегально працюючого українця власниця виробництва в Польщі вивезла вмирати, став показовим у ставленні до працівників нелегалів. Крім того, вказується, що за порушення трудових умов в Польщі передбачений штраф в розмірі 30 тисяч злотих (близько 1100 Євро, Ред.) для роботодавця і до 5 тисяч – для самого нелегального працівника.