Ведомство просит политиков предоставить объяснения в период с 14 – 18 февраля. Всего провести разговоры планируют с 9 людьми.

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НАПК вызывает глав партий для объяснений

14 февраля – Владимира Козленко, руководителя политической партии "Гражданское движение "Волна";

16 февраля – Людмилу Кошару, руководительницу политической партии "Возрождение" ;

17 февраля – Владимира Шкрибу, уполномоченного политической партии "Команда Андрея Балоги";

18 февраля – Наталью Витренко, руководительницу политической партии "Прогрессивная социалистическая партия Украины";

18 февраля – Татьяну Чечетову-Терашвили, председателя политической партии "Блок Кернеса-Успешный Харьков!".

Этих руководителей партий будут просить предоставить объяснения, чтобы в НАПК могли выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления политсилами финансовой отчетности.

Из-за несвоевременной подачи деклараций в НАПК зовут

15 февраля – Елену Феодосиеву, бывшую заместительницу директора департамента Херсонской областной государственной администрации;

15 февраля – Виталия Топольского, экс-прокурора Белгород-Днестровской местной прокуратуры Одесской области;

17 февраля – Василия Можара, бывшего руководителя управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Государственного управления делами.

Кроме того, 16 февраля из-за несвоевременной подачи уведомления о существенных изменениях в декларации в НАПК ждут Михаила Ганжу, бывшего прокурора Днепропетровской области.

Обратите внимание! В 2021 году Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило 1 026 деклараций. Агенты нашли нарушений на сумму более 1,2 миллиарда гривен.

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