Об этом эксклюзивно в комментарии 24 каналу рассказал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

Важно "Должны быть готовы ко всему": "Слугам народа" рекомендовали не выезжать из Киева

Как пояснил нардеп, заседание было инициировано секретарем СНБО Алексеем Даниловым и состоится на базе Совета нацбезопасности и обороны. Качура также поспешил опровергнуть информацию о том, что якобы заседание СНБО запланировано на 16:00 14 февраля.

Нет никакого заседания СНБО в Раде. Это просто встреча руководства парламента, глав фракций, некоторых комитетов с руководством исполнительной власти,

– пояснил нардеп.

Он добавил, что на заседании будет присутствовать премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам Александра Качуры, на заседании будут обсуждать актуальные на сегодня вопросы. Вероятно речь идет о возможном наступлении России на Украину. Однако больше подробностей нардеп не раскрыл.

Что известно об угрозе российского вторжения С конца октября Россия С конца октября Россия стягивает войска к украинским границам . Западные СМИ говорят о реальной угрозе и даже называют дату вторжения России в Украину. Сейчас самой распространенной версией является то, что Россия начнет эскалацию якобы 16 февраля. Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. Они активно поддерживают Украину, поставляя оружие и оказывая военную помощь.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор враг в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Отметим, что нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, который ранее говорил, что заседание СНБО состоится в 16:00, обнародовал новый график Верховной Рады на 14 февраля:

в 11:00 заседание Согласительного совета;

в 16:00 встреча глав фракций, комитетов с силовиками в СНБО;

в 19:00 заседание фракции "Слуга народа" якобы с президентом.

Вот после последних двух событий может и будут какие-то изменения. А пока работаем в штатном режиме,

– написал Железняк.

Добавим, что Качура на вопрос о том, состоится ли 14 февраля заседание "слуг" с Владимиром Зеленским, не смог ответить на этот вопрос, ссылаясь на внутреннюю информацию.

Министр обороны и главнокомандующий ВСУ призвали украинцев не паниковать: смотрите видео