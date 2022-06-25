Украинский парламент запретил деятельность более десятка действующих в интересах России политических партий. Ранее сообщалось, что все активы этих политических образований, а также их областных, городских, районных организаций и организаций будут изъяты в пользу государства.

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Что будет с деньгами и прочими активами пророссийских партий

Как сообщил министр юстиции Украины Денис Малюска, по иску его министерства уже запрещена деятельность 13 пророссийских политических партий. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Дело в этом направлении идет очень активно благодаря эффективной работе 8 апелляционного суда во Львове, который, в отличие от ОАСК (Окружной административный суд Киева), не рассматривает дела годами и быстро принимает правильные и необходимые решения. Пока ни одна из пророссийских партий не подала апелляции по решению суда первой инстанции, но для этого у них еще есть время.

В ближайшее время суд рассмотрит еще несколько дел, но нужно понимать, что основные пророссийские политические игроки уже под запретом. Что касается отчуждения их имущества в пользу государства, то над этим процессом также ведется активная работа.

Будет специальный механизм, хотя закон прямо предусматривает передачу активов и имуществ запрещенных партий в бюджет Украины. И там нас ждут некоторые сюрпризы, ведь у некоторых партий активы очень значительны. Но конкретнее можно будет говорить только после подробной оценки и когда процедура уже будет запущена,

– сказал Малыш.

Какие партии уже запретили

Список запрещенных партий в настоящее время состоит из 13 пунктов : "Русь единая", "Оппозиционная платформа – при жизни", "Партия Шария", "Опоблок", "Социалисты", "Наши", "Государство", "Блок Владимира Сальдо", партия "Справедливость и развитие", Социалистическая партия Украины, "Левая оппозиция", "Союз левых сил" и Прогрессивная социалистическая партия Украины.

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