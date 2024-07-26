В частности, планируют ли понижать мобилизационный возраст в Украине еще больше. На этот вопрос ответил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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Есть ли необходимость в снижении мобилизационного возраста

Согласно закону о мобилизации, мобилизационный возраст был снижен с 27 до 25 лет. Впрочем, дискуссии о том, надо ли его снижать еще больше, продолжаются до сих пор. В то же время в Минобороны заявляют, что такой необходимости сейчас нет.

Сейчас количество тех, кто обновил свои военно-учетные данные, значительно превышает потребности войска на сейчас. Поэтому, по состоянию на сейчас, острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет,

– сказал Лазуткин.

Впрочем, он добавил, что ситуации на фронте может измениться в любой момент, ведь на войне все зависит от многих факторов.

К слову, ранее Лазуткин сообщал о том, что в Раде ведется работа над законом о демобилизации. Впрочем, пока трудно спрогнозировать, когда инициативу вынесут на голосование.