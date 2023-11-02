Синоптикиня Наталья Птуха рассказала 24 Канала, что 3-4 ноября в Украине будут преобладать дожди. В частности, они "накроют" южные и северные области.

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По состоянию на 4 ноября дожди отступят с Левобережья. В то же время к ненастью стоит готовиться жителям Правобережья. Оставлять дома зонтики – точно не вариант.

Температура воздуха снизится. Ночью, может быть, и до 0...+6 градусов. Теплее всего будет традиционно в южной части. Там задерживается лето и охотно дарит свои +22 градуса.

Ударят ли в Украине морозы

Тем, кто ждет зимней сказки, придется еще немного потерпеть. На первую половину ноября не прогнозируют ни метелей, ни морозов. В целом месяц будет классическим и приблеженным к норме. Температурных рекордов, таких как в сентябре, не ожидают.

Осень будет гостить у нас еще ровно месяц. Пора успеть реализовать все свои осенние цели и насладиться уютом. Его можно создать из простых вещей таких как: любимый чай, просмотр фильма, кофе с самыми родными, мультфильм родом с детства. Важно не забывать: осень или зима в календаре, сказку для своей жизни творим мы сами.