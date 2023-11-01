Когда в Украине начнется похолодание
Синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала в комментарии 24 Канала, что уже с 1 ноября похолодание ожидается в западных и северных областях. Средняя дневная температура опустится до +11…+16 градусов. Кроме того, 1 ноября возможны дожди.
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Впоследствии этот атмосферный фронт отправится на Восток и подарит 2 ноября без осадков. Ветер сменится на северо-западный. Температура воздуха начнет снижаться на 3 – 6 градусов. Речь как о дневных, так и о ночных часах. Похолодание в Украине не будет резким. В то же время его ощутят все.
Как согреться осенью
Похолодание – отличный случай достать из шкафа любимые теплые луки. Кроме того, для поднятия настроения в период холодного ноября рекомендуют:
- испечь яблочный или сливовый пирог;
- купить в дом букет из любимых осенних цветов;
- прочесть новую уютную книгу;
- составить осенний виш-лист;
- посмотреть любимый осенний сериал. Классика: "Твин Пикс" и "Девушки Гилмор";
- приготовить блюдо из тыквы;
- добавить в утренний кофе или какао корицу.