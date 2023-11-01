Коли в Україні розпочнеться похолодання

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла у коментарі 24 Каналу, що вже з 1 листопада похолодання очікують у західних та північних областях. Середня денна температура опуститься до +11...+16 градусів. Окрім того, 1 листопада можливі дощі.

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Згодом цей атмосферний фронт помандрує на Схід й подарує 2 листопада без опадів. Вітер зміниться на північно-західний. Температура повітря почне знижуватися на 3 – 6 градусів. Мовиться як про денні, так і про нічні години. Похолодання в Україні не буде різким. Водночас його відчують усі.

Як зігрітися восени

Похолодання – чудова нагода витягнути з шафи улюблені теплі луки. Окрім того, для підняття настрою у період холодного листопада рекомендують: