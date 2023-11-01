Останній місяць осені завжди приносить зі собою опади та прохолоду. Однак на більшій частині України 2 листопада буде сухо – опади винятково передбачають у північних та східних областях.

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Прогноз по регіонах

Розпочнімо зі Заходу України. Температура у відповідних регіонах буде помірною, як на цю пору, – від 12 до 14 градусів за Цельсієм. Дощу не прогнозують.

У Центрі метеорологічна ситуація буде подібною до західної, окрім Полтавщини. Жителям цього регіону варто подбати про наявність парасольки при собі.

А от на Півдні буде найтепліше – температура подекуди досягатиме позначки у 19 градусів на термометрах. Хоча буде значно холодніше, аніж за день до того – тобто 1 листопада.

На Півночі, у Сумській та Чернігівській областях, в Укргідрометцентрі прогнозують опади. Також на Харківщині, Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині – тобто на Сході – дощитиме. Температура не буде приємною.

Вітер буде північно-західний з переходом у більшості районів Правобережжя на південно-східний, від 5 до 10 метрів на секунду. У Карпатах вночі від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу, вдень від 7 до 12 градусів тепла,

– повідомляють синоптики.

У Києві буде мінлива хмарність, без дощу. Окрім того, вітер – західний з переходом на південно-східний з такою швидкістю, як і в інших областях нашої держави.

Температура у містах

Київ +12...+14

Ужгород +13...+15

Львів +13...+15

Івано-Франківськ +12...+14

Тернопіль +12...+14

Чернівці +13...+15

Хмельницький +12...+14

Луцьк +13...+15

Рівне +12...+14

Житомир +12...+14

Вінниця +14...+16

Одеса +13...+15

Миколаїв +15...+17

Херсон +15...+17

Сімферополь +16...+18

Кропивницький +13...+15

Черкаси +13...+15

Чернігів +9...+11

Суми +8...+10

Полтава +12...+14

Дніпро +12...+14

Запоріжжя +15...+17

Донецьк +11...+13

Луганськ +11...+13

Харків +11...+13



Якою буде температура по Україні 2 листопада / Карта Укргідрометцентру