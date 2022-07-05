Военный учет не имеет к Дие никакого отношения. Об этом 24 каналу рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

Важно Федоров расставил все точки над "i" насчет повесток в Дие

В Минцифры в очередной раз опровергли слухи о повестках в Дие

Дия – это не электронный реестр. Поэтому Баник опроверг информацию о повестках.

Напомним, что глава Минцифры Михаил Федоров накануне также отмечал, что о повестках в Дие речь не идет. Чиновник уверял, что такого точно не произойдет.

Что этому предшествовало

5 июля полковник представитель Главного управления персонала Генштаба ВСУ Александр Хлысь отметил, что думают об использовании приложения Дия для военного учета в будущем. Однако полковник не говорил о повестках в приложении.

В Минобороны заявляли, что рассматривают возможность цифровизации отдельных этапов и элементов взятия на военный учет. Говорили и о Дие, однако опять же – не о повестках. Представитель Министерства Александр Мотузяник предполагал, что в будущем в приложении могут размещать военный билет. Вероятно, Хлыс имел в виду то же самое.

Кстати, сплетни о "мобилизации через Дию" распространялись в телеграм-каналах. Однако Федоров призвал не верить похожим сообщениям, поскольку их могут вбрасывать российские СМИ.

Ограничения на поездки по стране для военнообязанных

Об использовании Дии для воинского учета Хлись намекнул, когда рассказывал детали относительно новых правил поездок для военнообязанных.

В частности, чтобы выехать за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в ТЦК и СП. Человек должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить это разрешение.

В Минобороны призвали "не разгонять измену", поскольку эта норма не нова. Она прописала в законе о военном положении еще с 1992 года.

Правда, Владимир Зеленский попросил Генштаб не принимать такие решения без него, поскольку оно вызвало резкую реакцию общества. Президент поручил министру обороны, начальнику Генштаба, Главнокомандующему ВСУ доложить все детали во время завтрашнего очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

Может заинтересовать – Генштаб объяснил запрет военнообязанным покидать место жительства без разрешения: видео