Совет нацбезопасности и обороны обнародовал список 13 олигархов Украины. Среди них был и Ринат Ахметов, который обычно принимает "правила игры" новой власти и перенастраивает свою коррупционную систему.

Такое мнение в эфире программы "Что это было?" выразил шеф-редактор государственного телеканала "Дом" Алексей Мацука. Он напомнил, что риторика олигарха постоянно менялась в зависимости от того, кто руководил Украиной.

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По его мнению, система Украины выстроена Леонидом Кучмой. Она базируется, в первую очередь, на рычагах олигархических групп, которые между собой договариваются.

Схема гибридных действий олигархов

Мацука отметил, что олигарх и его сторонники имеют тактику и всегда стараются действовать гибридно. Поэтому и несмотря на усилия действующей власти, по его мнению, схема действий будет сохранена.

В то же время журналист предположил, что действующая власть и непосредственно президент Владимир Зеленский, возможно, сможет позволить себе действовать более прямолинейно и отвечать на гибридные действия.

Возможно, у Зеленского хватит ресурса, сил, чтобы повлиять на эту архитектуру. Но есть ли у Зеленского в этом вопросе союзники? Кто будет его опорой в этой борьбе?

– заявил Мацука.

Почему Зеленскому следует немедленно действовать

Журналист отметил, что 20 мая будет 2 года с момента инаугурационной речи Зеленского. Это означает, что через 2,5 года – выборы, поэтому настал экватор его пребывания у власти, сказал Мацука.

В этот период должен строиться такой сигнал, что позволит следующие 2,5 года развиваться и получать доверие от общества. Это может быть давняя проблема в Украине – олигархи и их влияние на все всюду,

– убежден он.

Стремятся ли украинцы к изменениям

Журналист подчеркнул, что запрос от общества по борьбе с олигархией – есть. В основном украинцы понимают, что олигархи влияют на людей через собственные СМИ и депутатов.

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Мацука пояснил, что поскольку все схемы гибридных действий украинских олигархов уже раскрыты – власть должна действовать. Однако, по его мнению, если действия будут открытыми и прямыми – это может спровоцировать нестабильность в обществе.

Это обусловлено тем, что Украина строилась Кучмой, как олигархическая, буржуазная, типичная демократия, пояснил он. Поэтому украинцам придется обновлять страну, если удастся изменить "парадигму бытия", – сказал Мацука.