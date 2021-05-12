Важно понимать корни и феномен Виктора Медведчука именно для восточных регионов Украины. Ведь на выборах в парламент партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" получила неплохие результаты из-за своей очень пророссийской риторики.

Люди на Востоке продолжают верить в "виртуальный пузырь". Такое мнение в эфире программы "Что это было?" выразил шеф-редактор государственного телеканала "Дом" Алексей Мацука.

Интересно Медведчук является абсолютным интриганом, он не имеет харизмы политика, – журналист Мацука

Телеканалы Медведчука поддерживали "виртуальный пузырь"

По его словам, такая виртуальность поддерживались тремя медведчуковскими каналами, которые сейчас с украинского поля ликвидировали.

Помогала создавать "виртуальный пузырь" именно оплачиваемая информационная машина Виктора Медведчука,

– отметил журналист.

Он отметил, что те финансовые ресурсы, которые тратили на пророссийские телеканалы, и создавали "виртуальный пузырь".

Напомним! В начале февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал санкции Совета нацбезопасности и обороны против соратника Медведчука Тараса Козака. Таким решения телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne стали недоступными.

Для многих людей на Востоке, как отметил Мацука, это вопрос идентичности. "Медведчук приватизировал эти вопросы, называя их пророссийскими, хотя на Донбассе люди не являются пророссийскими. Они просто имеют определенный политический порядок дня", – сказал журналист.

Он также отметил, что в то же время на президентских выборах люди на Востоке проголосовали за Владимира Зеленского. Такого показателя никогда не было.

Кстати, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, то прошли бы партии: "Слуга народа" – 22,8% голосов, "Европейская солидарность" – 14,4%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,7% и "Батькивщина" – 12,2%.