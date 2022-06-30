Этого даже нет в планах. Об этом сказал глава Минцифры Михаил Федоров. Его заявление было распространено в телеграмм-каналах, передает 24 канал.

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Федоров также призвал не читать российские СМИ, которые могут распространять подобные слухи. Они работают фейками и дестабилизируют страну.

Сколько продлится мобилизация

В Минобороны отмечали, что мобилизация будет продолжаться , пока идет война. Заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что есть определенная цифра, указывающая на то, сколько граждан нужно мобилизовать – говорится о сотнях тысяч.

Повестки могут быть вручены на работе, улицах или блокпостах. В СНБО объяснили, что такой формат не противоречит закону. Правда, получение повестки не означает отправки на войну. Это вызов в военкомат, который необходим для проверки данных гражданина и определения его пригодности к службе.

Призыва женщин пока не будет

О призыве женщин на службу пока не говорится. В Центре противодействия дезинформации отметили, что женщин действительно скоро начнут брать на учет. Кампания стартует с 1 октября 2022 года. Однако не всех, а тех, кто принадлежит к определенному перечню профессий .

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