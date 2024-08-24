Там отметили, что украинцы должны экономно потреблять электроэнергию. Более того, мощными электроприборами рекомендуют пользоваться только в некоторые часы.

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Будут ли выключать свет 25 августа

В Укрэнерго сообщили, что в воскресенье, 25 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются. Поэтому, свет выключать не будут.

Если ситуация изменится, то о применении отключений сообщат дополнительно. В то же время украинцев призвали пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00.

Стоит добавить, что отключений удается избегать, поскольку из ремонта вышел еще один энергоблок. Так, украинская энергосистема получила дополнительные 1000 мегаватт мощностей. Министр энергетики Герман Галущенко ранее сообщал, что подключение энергоблока поможет сбалансировать энергосистему страны и избежать ограничений электроэнергии.