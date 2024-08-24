Там наголосили, що українці повинні ощадливо споживати електроенергію. Ба більше, потужними електроприладами рекомендують користуватися лише в деякі години.

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Чи вимикатимуть світло 25 серпня

В Укренерго повідомили, що у неділю, 25 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. Відтак, світло вимикати не будуть.

Якщо ситуація зміниться, то про застосування відключень повідомлять додатково. Водночас українців закликали користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.

Варто додати, що відключень вдається уникати, оскільки з ремонту вийшов ще один енергоблок. Так, українська енергосистема отримала додаткові 1000 мегават потужностей. Міністр енергетики Герман Галущенко раніше повідомляв, що підключення енергоблоку допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії.