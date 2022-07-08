Такой призыв 8 июля озвучила вице-премьер Ирина Верещук. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ее включение в эфире национального телемарафона.

Заметьте Недопустимо выставлять людей на улицу, – Верещук обратилась к тем, кто "кидает" переселенцев.

Выехать из оккупированных территорий реально

Сейчас россияне делают все, чтобы не дать оккупированной части юга оттуда выезжать. Однако все же есть возможность покинуть эту территорию. По словам Верещук, о ней знают и живущие там люди и волонтеры, которые помогают уехать.

Эвакуироваться нужно всеми доступными способами – вывозить родных и вывозить своих детей. Это необходимо делать, потому что наши Вооруженные силы будут деоккупировать территорию. Это будут большие бои. Мы должны прийти за ВСУ. Люди, которые там, не могут становиться живым щитом,

– акцентировала чиновница.

Она призвала уезжать, несмотря на все трудности. Сейчас они действительно есть, поскольку иногда приходится проехать 24 вражеских блокпоста. А в случае Херсонской области, то стоит ехать через оккупированный россиянами Крым – в Грузию. Сейчас власти уже помогают вернуться даже украинцам, которые были депортированы на территорию россии. Для этого есть несколько вариантов.

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