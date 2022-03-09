Российские оккупнаты быстро очутились в полной изоляции, все компании прекратили работу на токсичной территории. Такая же участь ждет и Беларусь, которая поддержала агрессора.

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"Aroma Kava" закрыла заведения в Беларуси

Лукашенковской Беларуси придется тоже нести ответственность за нападение на Украину. С ее территории велись обстрелы наших городов, поэтому пособники оккупантов не уйдут от ответственности за совершенные преступления.

В скором времени белорусам тоже придется сидеть только на "отечественном производстве". Вслед за Россией крупные компании покидают и их рынок.

Крупнейшая украинская сеть кофеен "Aroma Kava" тоже закрыла свои заведения в Беларуси. Теперь лукашенковцам придется наслаждаться вкусом отечественных напитков, если таковые есть.

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