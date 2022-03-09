Російські окупнати швидко опинилися у цілковитій ізоляції, усі компанії припинили роботу на токсичній території. Така ж доля чекає і на Білорусь, яка підтримала агресора.

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"Aroma Kava" закрила заклади у Білорусі

Лукашенківській Білорусі доведеться теж нести відповідальність за напад на Україну. З її території велися обстріли наших міст, тому посіпаки окупантів не уникнуть відповідальності за скоєні злочини.

Незабаром білорусам теж доведеться сидіти лише на "вітчизняному виробництві". Услід з Росією великі компанії покидають і їхній ринок.

Найбільша українська мережа кав'ярень "Aroma Kava" теж закрила свої заклади в Білорусі. Тепер лукашенківцям доведеться насолоджуватися смаком вітчизняних напоїв, якщо такі є.

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