Как будут начислять деньги

О деталях экономического паспорта нардеп от "Слуги народа" рассказал в эфире программы. Он отметил, что деньги получат те, кто родится после принятия закона.

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Детям откроют персональные счета, и государство на них будет начислять средства. Мы привязывались к минимальным заработным платам, чтобы учесть инфляцию. Эти деньги государство может использовать, как облигации внутреннего займа, пока они накапливаются, чтобы иметь доходность,

– рассказал Арахамия.

Ориентировочно каждый ребенок по достижении совершеннолетия получит 10 – 12 тысяч долларов. А если ситуация будет благоприятной, то 15 – 20 тысяч долларов. Тратить деньги можно будет также после 18 лет.

На что можно будет затраты средства

оплатить обучение;

купить жилье;

перевести на персональный пенсионный счет.

"У нас есть идея создать Государственный банк земли, который потом через Prozorro будет сдаваться в аренду, и все поступления тоже будут идти на накопительные счета детей", – добавил политик.

Что известно об экономическом паспорте украинца