Как будут начислять деньги
О деталях экономического паспорта нардеп от "Слуги народа" рассказал в эфире программы. Он отметил, что деньги получат те, кто родится после принятия закона.
Ранее Зеленский внесет в Раду законопроект об экономическом паспорте украинца
Детям откроют персональные счета, и государство на них будет начислять средства. Мы привязывались к минимальным заработным платам, чтобы учесть инфляцию. Эти деньги государство может использовать, как облигации внутреннего займа, пока они накапливаются, чтобы иметь доходность,
– рассказал Арахамия.
Ориентировочно каждый ребенок по достижении совершеннолетия получит 10 – 12 тысяч долларов. А если ситуация будет благоприятной, то 15 – 20 тысяч долларов. Тратить деньги можно будет также после 18 лет.
На что можно будет затраты средства
- оплатить обучение;
- купить жилье;
- перевести на персональный пенсионный счет.
"У нас есть идея создать Государственный банк земли, который потом через Prozorro будет сдаваться в аренду, и все поступления тоже будут идти на накопительные счета детей", – добавил политик.
Что известно об экономическом паспорте украинца
- 1 декабря во время выступления в Верховной Раде президент Владимир Зеленский заявил, что до 10 декабря внесет на рассмотрение парламента законопроект об экономическом паспорте украинца.
- Согласно документу, плата за использование недр будет накапливаться на личных счетах детей украинцев.
- По словам Зеленского, закон сделает так, что олигархи станут инвесторами в будущее.