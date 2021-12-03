Як нараховуватимуть гроші
Про деталі економічного паспорта нардеп від "Слуги народу" розповів в ефірі програми. Він зазначив, що гроші отримають ті, що народяться після схвалення закону.
Раніше Зеленський внесе в Раду законопроєкт про економічний паспорт українця
Дітям відкриють персональні рахунки і держава на них нараховуватиме кошти. Ми прив'язувались до мінімальних заробітних плат, щоб врахувати інфляцію. Ці гроші держава може використовувати, як облігації внутрішньої позики, поки вони накопичуються, щоб мати дохідність,
– розповів Арахамія.
Орієнтовно кожна дитина після досягнення повноліття отримає 10 – 12 тисяч доларів. А якщо ситуація буде сприятлива, то – 15 – 20 тисяч доларів. Витрачати гроші можна буде також після 18 років.
На що можна буде витрати кошти
- Оплатити навчання;
- придбати житло;
- перевести на персональний пенсійний рахунок.
"У нас є ідея створити Державний банк землі, який потім через Prozorro здаватиметься в оренду і всі надходження також йтимуть на накопичувальні рахунки дітей", – додав політик.
Що відомо про економічний паспорт українця
- 1 грудня під час виступу у Верховній Раді президент Володимир Зеленський заявив, що до 10 грудня внесе на розгляд парламенту законопроєкт про економічний паспорт українця.
- Згідно з документом, плата за використання надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей українців.
- За словами Зеленського, закон зробить так, що олігархи стануть інвесторами в майбутнє.