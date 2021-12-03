Як нараховуватимуть гроші

Про деталі економічного паспорта нардеп від "Слуги народу" розповів в ефірі програми. Він зазначив, що гроші отримають ті, що народяться після схвалення закону.

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Дітям відкриють персональні рахунки і держава на них нараховуватиме кошти. Ми прив'язувались до мінімальних заробітних плат, щоб врахувати інфляцію. Ці гроші держава може використовувати, як облігації внутрішньої позики, поки вони накопичуються, щоб мати дохідність,

– розповів Арахамія.

Орієнтовно кожна дитина після досягнення повноліття отримає 10 – 12 тисяч доларів. А якщо ситуація буде сприятлива, то – 15 – 20 тисяч доларів. Витрачати гроші можна буде також після 18 років.

На що можна буде витрати кошти

Оплатити навчання;

придбати житло;

перевести на персональний пенсійний рахунок.

"У нас є ідея створити Державний банк землі, який потім через Prozorro здаватиметься в оренду і всі надходження також йтимуть на накопичувальні рахунки дітей", – додав політик.

Що відомо про економічний паспорт українця