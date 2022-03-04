На этот раз говорится о крупнейшем международном операторе Coral Travel и Sunmar. Полеты прекратят до 28 марта 2022 года.
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Выполнять будут только специальные вывозные рейсы из-за границы для туристов с датами вылета от 5 марта. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров.
Какие еще операторы повезут россиян вслед за знаменитым кораблем
- На вебсайте туристического оператора Berge&Meer написано: "В связи с нынешней ситуацией, Berge&Meer больше не будет путешествовать в Россию по этическим и моральным соображениям к дальнейшему сообщению".
- FTI также упраздняет отпуск в России.
- TUI также больше не предлагает поездки в империю Путина.
- Манфред Хойпл, руководитель компании Hauser Excursions, объясняет отказ его компании предлагать поездки в Россию так: "Нельзя терпеть любого, кто намеренно попирает международное право, а также активно вторгается в соседнюю страну".
Так что, похоже, россиянам светит только незабываемое путешествие в Сибирь.