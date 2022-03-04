На цей раз мовиться про найбільший міжнародний оператор Coral Travel та Sunmar. Польоти припинять до 28 березня 2022 року.

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Виконуватимуть лише спеціальні вивізні рейси з-за кордону для туристів із датами вильоту від 5 березня. Про це повідомили в асоціації туроператорів.

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На вебсайті туристичного оператора Berge&Meer написано: "У зв'язку з нинішньою ситуацією, Berge&Meer більше не буде подорожувати до Росії з етичних і моральних міркувань до подальшого повідомлення".

FTI також скасовує відпустку в Росії.

TUI також більше не пропонує поїздок до імперії Путіна.

Манфред Хойпл, керівник компанії Hauser Excursions, пояснює відмову його компанії пропонувати поїздки до Росії так: "Не можна терпіти будь-кого, хто навмисно попирає міжнародне право, а також активно вторгається у сусідню країну".

Тож, схоже, росіянам світить лише незабутня подорож до Сибіру"

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