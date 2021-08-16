В Нацбанке рассказали также об изменениях графика из-за празднования в октябре. Соответствующую информацию обнародовали на сайте.

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В НБУ рассказали как будут работать банки из-за переноса рабочих дней

Банковская система Украины будет работать:

вместо понедельника 23 августа – в субботу 28 августа;

вместо пятницы 15 октября – в субботу 23 октября.

Кстати, рабочие дни переносятся из-за того, что 24 августа в Украине будут отмечать 30 годовщину Независимости, а 14 октября – День защитников Украины.

График работы электронных платежей и кассовых операций

Межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) 28 августа и 23 октября 2021 года будут осуществляться датой банковского дня 28 августа и 23 октября соответственно.

Переводы 21 – 24 августа и 14 – 17 октября 2021 года будут датированы банковскими днями 25 августа и 18 октября соответственно.

23 августа и 15 октября 2021 года банки, в случае необходимости, могут осуществлять кассовые операции,

– рассказали в НБУ.

Более того, там заверили, что банки должны гарантировать работу банкоматов, а также подкрепление их наличными различных номиналов.

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