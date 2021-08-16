В Нацбанке рассказали также об изменениях графика из-за празднования в октябре. Соответствующую информацию обнародовали на сайте.
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В НБУ рассказали как будут работать банки из-за переноса рабочих дней
Банковская система Украины будет работать:
- вместо понедельника 23 августа – в субботу 28 августа;
- вместо пятницы 15 октября – в субботу 23 октября.
Кстати, рабочие дни переносятся из-за того, что 24 августа в Украине будут отмечать 30 годовщину Независимости, а 14 октября – День защитников Украины.
График работы электронных платежей и кассовых операций
- Межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) 28 августа и 23 октября 2021 года будут осуществляться датой банковского дня 28 августа и 23 октября соответственно.
- Переводы 21 – 24 августа и 14 – 17 октября 2021 года будут датированы банковскими днями 25 августа и 18 октября соответственно.
23 августа и 15 октября 2021 года банки, в случае необходимости, могут осуществлять кассовые операции,
– рассказали в НБУ.
Более того, там заверили, что банки должны гарантировать работу банкоматов, а также подкрепление их наличными различных номиналов.
Коротко о праздновании Дня Независимости
- С 22 по 24 августа в Украине пройдет примерно 150 торжественных событий, посвященных Дню Независимости.
- Праздничные и торжественные мероприятия будут длиться несколько дней: с салютами, концертами и приемами гостей из других государств.
- Уже с 16 августа люди смогут увидеть оригинал Конституции Филиппа Орлика в Софийском соборе. Владимир Зеленский отметил, что исторический документ впервые в истории в Украине будет в Киеве.
- На параде на Крещатике будет 3 колонны: пешая, воздушная, механизированная. Всего в военном параде примут участие более 5 тысяч военных, свыше 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
- В Минфине посчитали, что на торжества по случаю 30-летия Независимости потратят 5 миллиардов 423 миллиона 200 тысяч гривен.